De Live A Live remake verschijnt in de loop van de maand juli, dus wordt het hoog tijd voor Square Enix om ons warm te maken voor de game. Heb jij je oog laten vallen op deze HD-2D remake van de klassieker uit 1994, maar ben je nog niet helemaal zeker of je de game wilt kopen? Goed nieuws, want je kan vanaf nu gewoon even een demoversie uitproberen.

De demo is te downloaden via de Nintendo eShop en biedt voldoende content. Je kan het begin van drie hoofdstukken uit de game spelen: Imperial China, Edo Japan en The Distant Future. Live A Live bestaat uit zeven verschillende hoofdstukken in verschillende settings, waarvan de genoemde hoofdstukken slechts enkele voorbeelden zijn. Alle vooruitgang die je boekt, wordt opgeslagen en overgezet naar de volledige game (na aanschaf).

Als je liever de gameplay bekijkt in plaats van zelf te spelen, dan is er de onderstaande video voor je. Een ‘Nintendo Treehouse’ aflevering ging online waarin Live A Live wordt uitgetest. Live A Live verschijnt op 22 juli voor de Nintendo Switch.