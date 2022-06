Fans van shoot ‘em up games spitsen best even de oren. Uitgever Taito heeft namelijk een compilatie Ray-games aangekondigd voor de PlayStation 4. Ray’z Arcade Chronology bundelt maar liefst drie klassiekers in het genre – RayForce (1994), RayStorm (1996) en RayCrisis (1998) – maar zal daarbovenop met RayStorm NEO-HD en RayCrisis HD ook twee heuse remasters bevatten.

Klinkt geweldig, toch? Dat is het ook… voor fans in Japan vooralsnog, die de compilatie zullen kunnen aanschaffen. Over een westerse release houdt men vooralsnog de lippen stijf op elkaar, al hoeft dat uiteraard niet te betekenen dat de game uiteindelijk niet ook Europa en Amerika zal aandoen. Voor nu is het echter afwachten en anders is het altijd mogelijk de bundel digitaal via de PlayStation Store aan te schaffen.