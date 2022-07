Het kunnen opslaan van data op het ene platform om het vervolgens mee te nemen naar het andere platform, is vandaag de dag heel gebruikelijk. Dit komt met name voor bij multiplatformgames die competitief zijn ingericht. Denk aan Apex Legends, Call of Duty: Warzone en meer.

Cross-saves zijn niet meer weg te denken, maar Hideo Kojima claimt dat hij dit concept jaren terug al eens heeft geopperd, maar dat niemand toen echt begreep wat precies de bedoeling was. Het verschil is echter dat er destijds simpele mobiele telefoons waren, waarop nauwelijks high-end games gespeeld konden worden.

Dus in de context van tijd valt te begrijpen waarom niemand iets in het idee zag. Tegenwoordig kunnen we uitstekend games als Fortnite en Apex Legends op mobiel spelen en dan is het mee kunnen nemen van je data toch wel erg handig.

“A decade ago, there were 2 choices; do you play games on a console? or carry it with you on a portable device? There were no high-spec smartphones like we have today but rather “traditional cell phone”.

So what I proposed was a “transferring” function that would allow users to continue playing the same title across platforms. It was not well understood, but now it is common.”