Naast serieuze racegames zoals Gran Turismo, F1 en Forza, zien we ook regelmatig titels voorbij komen waar wat meer in toegestaan is. De auto van je tegenstander total loss beuken, omver rijden… noem het allemaal maar op. THQ Nordic heeft nu een nieuwe game aangekondigd die in deze tweede categorie valt en het belooft een chaotische ervaring te worden.

In Stuntfest World Tour kan je naast het besturen van je auto jezelf ook uit de auto lanceren. Eenmaal in de lucht kan je verschillende power-ups oppakken en je zal ook buiten de arena rond kunnen stuiteren. Je speelt in totaal met 18 spelers in een soort deathmatch setting en je moet er dus voor zorgen dat je alle chaos en aanslagen weet te overleven.

Hieronder kan je een aantal key features vinden evenals de eerste trailer van Stuntfest World Tour bekijken.