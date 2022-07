Microsoft kondigde een paar weken terug aan te gaan samenwerken met Samsung. Zo zouden ze een Xbox app uitbrengen voor de nieuwe Samsung tv’s, waardoor het mogelijk is om titels die op Xbox Game Pass staan direct naar de televisie te streamen. Oftewel, gamen op een tv zonder dat een console nodig is.

De applicatie zou eind juni uitgerold worden en inmiddels is het een feit. Via de Samsung televisie is het nu mogelijk de applicatie te downloaden en installeren. Nadien is het zaak om in te loggen met een bestaand Xbox Game Pass Ultimate abonnement en indien je dat niet hebt, moet je dit afsluiten.

Dat eenmaal geregeld, dan heb je toegang tot honderden games om te spelen. Overigens is het mogelijk om zonder kosten Fortnite te spelen, gezien die game free-to-play is en ook geen Xbox Live vereist. Dit is dus een uitzondering op de regel. Verder is een controller natuurlijk nodig, waarover Microsoft aangeeft dat bijna elke Bluetooth controller een optie is.