Sony heeft een rijke bibliotheek aan franchises, waarvan de nodige al jaren in de ijskast liggen. In sommige gevallen is dat best wel jammer en de kans op een terugkeer van iconische helden van weleer lijkt klein te zijn. Toch is er een nieuwe invalshoek ontstaan op deze content, want Sony zet steeds meer in op films en series. Een uitstekend voorbeeld is natuurlijk de Uncharted-film eerder dit jaar. Ondertussen wordt er gewerkt aan een Gran Turismo-film en een Horizon tv-serie. Daarnaast mogen we de series omtrent The Last of Us en Twisted Metal natuurlijk niet vergeten.

En is dat het dan? Nee, Sony werkt ook nog aan een serie gebaseerd op Sly Cooper en daaruit blijkt wel dat Sony nu echt volop inzet op andere vormen van entertainment. Verschillende franchises hebben op zichzelf veel potentie op het witte doek en via streamingdiensten en Sony heeft zich dat ook gerealiseerd. Ook het stigma dat films gebaseerd op games waardeloos zijn, is steeds meer afgeschud. De reden? Het benaderen van dergelijke projecten met een hogere mate van professionaliteit.

Het moge duidelijk zijn dat Sony hier niet snel mee zal stoppen. Sterker nog, ze hebben zelfs een aparte afdeling opgericht om games naar andere mediavormen uit te breiden. In mindere mate zien we Nintendo en Microsoft dat ook doen. Zo zit er een Mario-film aan te komen en er is natuurlijk een tv-serie van Halo Infinite. Iets wat we toejuichen, want dit kan een verrijking zijn. Zo zal de Horizon tv-serie juist andere stukken van het verhaal toelichten, zodat het grotere plaatje meer compleet aanvoelt.

De The Last of Us-serie baseert zich dan weer erg op het bronmateriaal, wat voor die franchise wellicht een goede keuze is. De Gran Turismo-film zal de basis van GT Academy nemen, wat ook weer een goede voedingsbodem vormt om op te bouwen. Met een vrij snel groeiend portfolio aan films en series die in productie zijn, voelt het een beetje als ’the sky is the limit’. Met name omdat Sony ook dingen doet met Sly Cooper en Twisted Metal, twee franchises waarin al jaren geen games meer zijn uitgekomen.

Zoals reeds aangehaald, van sommige franchises verwachten we niet dat ze ooit nog terugkeren met nieuwe games. Maar Sony kan het wel gebruiken voor andere vormen van entertainment en dat levert een enorme potentie op voor de totale bibliotheek aan titels waarover het Japanse bedrijf beschikt. Want waarom dan niet ook een spannende tv-serie maken op basis van Syphon Filter? Of geef Jak and Daxter een podium met een toffe bioscoopfilm, zoals men ook deed met Ratchet & Clank.

The Last Guardian, Shadow of the Colossus of misschien wel ICO, allemaal games die als film erg interessant zouden kunnen zijn. Idem dito voor Days Gone, wat zich prima voor een serie zou lenen. Of wat te denken van God of War? The Getaway, ook zo’n mooie. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Hier op PlaySense hebben we het vaak over legacy content en hoe Sony dat ogenschijnlijk lijkt te verwaarlozen. Zonde, maar met films en series zou de ‘redding’ nabij kunnen zijn, eventueel in combinatie met de release van dit soort klassiekers via PlayStation Plus. Het een vult het andere uitstekend aan.

Afijn, het is weer een hersenspinsel dat we in een Jouw mening gooien. We horen graag hoe jij er over denkt. Heb jij nog bepaalde voorkeuren qua franchises die al dan niet terug zouden moeten keren in de vorm van een film of serie? Of vind je het juist volledig overbodig en kan Sony zich beter met de games bezighouden? Wellicht kijk je er heel anders naar. Het kan alle kanten op en je mening horen we graag hieronder.

Noot van de redactie: We gaan voor nu de zomerstop in met de Jouw mening. Halverwege augustus zijn we weer terug met een wekelijkse stelling.