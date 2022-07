Al sinds de oprichting van de Epic Games Store strooit men met gratis titels, en dat elke week. Hoewel dit er vaak slechts één is, heeft Epic deze week drie games voor ons in de aanbieding, namelijk Hood: Outlaws & Legends, Geneforge 1: Mutagen en Iratus: Lord of the Dead. Deze gratis titels zijn inmiddels allemaal live.

De enige voorwaarde is dat je ze voor 7 juli aanstaande claimt, nadien verdwijnen ze namelijk weer als gratis titels. Voor een directe link naar de gratis games van deze week verwijzen we je naar de onderstaande tweet van de Epic Games Store.

Weekend plans? Might want to cancel them – you'll be busy 😉

🧙 Geneforge 1: Mutagen

⚔️ Hood: Outlaws & Legends

⚰️ Iratus: Lord of the Dead

Yep, we have THREE free titles for you this week! Grab 'em while you can: https://t.co/Htftoa77Xm pic.twitter.com/mOqRDmb7IJ

— Epic Games Store (@EpicGames) June 30, 2022