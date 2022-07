De Nintendo Switch is de jongste niet meer en ondanks dat er nog meerdere grote titels onderweg zijn, zijn we tevens erg nieuwsgierig naar de volgende console. Er gaan al veel langer geruchten over een sterk verbeterde versie van de Nintendo Switch, die aanzienlijk meer kracht moet hebben en tevens gebruik zou maken van NVIDIA’s DLSS technologie. Het zou natuurlijk ook goed kunnen dat Nintendo het voor de opvolger van de Switch weer over een compleet andere boeg gooit.

Hoe dan ook, er is in ieder geval íets gaande bij de Japanse fabrikant. In hun laatste financiële rapportages meldt men namelijk dat Nintendo in het fiscale jaar 2022 ruim 66,5 miljoen yen (bijna een half miljoen euro) heeft uitgegeven aan materialen en grondstoffen: een significant hoger bedrag dan Nintendo in eerdere jaren uitgaf. Zo spendeerde Nintendo in het fiscale jaar van 2019 slechts 32.432 miljoen yen in dezelfde categorie.

We moeten echter niet vergeten dat er natuurlijk ook een schaarste is in onderdelen en grondstoffen, en het zou dus goed kunnen dat Nintendo een appeltje voor de dorst heeft geregeld. Of dat echter genoeg is om voor zo’n significante stijging in uitgaven te zorgen, is onwaarschijnlijk. De kans is dus groter dat Nintendo daadwerkelijk bezig is met de opvolger van de Nintendo Switch.