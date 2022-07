In 2019 werd Phantasy Star Online 2 aangekondigd op de Xbox E3 showcase voor de Xbox One en pc. Later liet SEGA weten dat de game ook naar de PlayStation 4 zou komen, maar het is sindsdien altijd stil geweest. Maar belofte maakt schuld en die schuld zal binnenkort ingelost worden.

Via Twitter heeft SEGA namelijk aangekondigd dat Phantasy Star Online 2: New Genesis op 31 augustus zal verschijnen voor de PlayStation 4. De game zal uiteraard ook speelbaar zijn op de PlayStation 5, maar dan wel via backwards compatibility. Het betreft hier een free-to-play game en als je er niet bekend mee bent, check dan de trailer.