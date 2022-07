De superheldenfans onder ons zullen het vast wel weten, maar vanaf 8 juli draait Thor: Love and Thunder in de bioscoop. Om dit heugelijke feit te vieren, pakt Xbox uit met een Xbox Series X console in de vorm van Thors bekende hamer Mjölnir. Uiteraard maak je ook een kans om deze custom console te winnen, mits je waardig genoeg blijkt te zijn.

The Xbox Series X is looking a little different after a bit of love and thunder.

Follow @Xbox and RT with #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes for a chance to win this epic Mjolnir-themed Series X. Best of luck!

Ages 18+. Ends 7/21/22. Full rules here: https://t.co/1KilI1KnGy pic.twitter.com/P2pOltFEQG

— Xbox (@Xbox) July 1, 2022