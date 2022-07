Door de jaren heen heeft Sony behoorlijk wat accessoires uitgebracht voor de verschillende PlayStations. In veel gevallen laat Sony deze accessoires na een aantal jaar voor wat het is, maar een uitzondering is natuurlijk de PlayStation Move. Deze controllers kregen met de introductie van PlayStation VR een nieuw leven, maar dat lijkt Sony nu ook van plan te zijn met diverse andere producten.

Er is een nieuw patent ingediend dat laat zien dat oude accessoires opnieuw bruikbaar worden voor de PlayStation 5. Het patent heet: ‘Systems and Methods For Converting A Legacy Code Into An Updated Code’ en gaat gepaard met de bovenstaande afbeelding. Het gaat voornamelijk om accessoires die voor de PlayStation 3 zijn uitgebracht. Denk aan de PlayStation Eye, PlayStation Move, Media Remote, maar ook de PSP Go.

Verder zien we een product als de ‘legacy card reader’. Wellicht een middel om klassieke savedata van PS One en PS2 memory cards te kunnen lezen? Of Sony ooit daadwerkelijk wat met het patent gaat doen is afwachten. Hieruit valt eens te meer op te maken dat Sony van plan is om meer te doen met legacy content.

Bovendien sluit het aan op eerdere geruchten dat er gewerkt wordt aan een PS3-emulator. Door ook accessoires van weleer bruikbaar te maken, zou het kunnen zijn dat content van die consoles straks een nog betere ondersteuning krijgt op de PlayStation 5. Voor nu zijn we echter afhankelijk van PlayStation Plus, waarmee PS3-games beschikbaar zijn om te streamen.