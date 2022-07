Er is nog altijd veel liefde voor retro consoles, of het nou gaat om het verzamelen of restaureren van onze jeugdige herinneringen, er is voor hobbyisten altijd iets nieuws om te ontdekken. Dat geldt ook voor de Twitch streamer Peebs, die de afgelopen acht jaar heeft besteed aan het uitspelen van elke game die voor de SNES beschikbaar is.

Hij liep echter wel tegen een bepaalde zaak aan: hij kon met moeite de handleidingen vinden van de games die hij over de jaren heeft gespeeld. Daarom heeft de streamer besloten om elke Engelstalige handleiding op te sporen en te archiveren. Hij is er een jaartje mee bezig geweest, maar hij heeft uiteindelijk zijn creatie online kunnen zetten.

Het archief telt op dit moment maar liefst 844 handleidingen, waarvan een aantal zeer zeldzame titels die hij met de hulp van zijn community heeft kunnen archiveren. Volgens Peebs is het archief allerminst compleet, maar elke game wordt op z’n minst gerepresenteerd door een Engelse handleiding, reden genoeg voor Peebs om op Twitter een klein feestje te vieren.

We couldn't have done this without all of the help from everyone else.

On twitter, discord, reddit. Spreading the word and helping track down manuals here and there.

In 2 years we went from 52% of manuals available, to 100%

— Peebs – SNESManuals.com (@PeebsSNES) July 1, 2022