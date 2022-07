Eind 2021 wist Epic Games hoge ogen te gooien met The Matrix Awakens, een korte sneak peak van wat de Unreal Engine 5 engine allemaal kan bewerkstelligen en dat geheel in de stijl van de bekende The Matrix-films. De demo is nog steeds beschikbaar in de digitale winkelrekken, maar daar gaat verandering in komen.

Via de website van Unreal Engine laat men namelijk weten dat de demo aankomende zaterdag – 9 juli dus – zal verdwijnen. Men deelt niet waarom, maar het zou goed kunnen dat het komt door het verlopen van licenties. Het zal na zaterdag nog wel mogelijk zijn om de demo te (her)downloaden als je deze eerder hebt ‘aangeschaft’, maar vanaf die datum is het dus niet meer mogelijk om de demo aan je account te koppelen.

‘Not explored The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience yet? There’s still time! The UE5 tech demo will only be available in stores until July 9. Download it before that date and you’ll still be able to access the demo going forward—or re-download it if you’ve deleted it from your console.’