Nu de maand juni achter ons ligt, heeft Sony een overzicht gepubliceerd van de best verkopende games. We zien een opvallende titel op de eerste positie terug bij de PlayStation 5 games. Star Wars Jedi: Fallen Order wist het namelijk uitstekend te doen. Dit gevolgd door The Quarry, wat een gloednieuwe release was.

Verder bestaat de top 20 op Sonic Origins na uit louter oudere games en met de Days of Play en zomersale in de PlayStation Store is dat op zich niet gek. Hetzelfde is namelijk ook voor een groot deel van toepassing op de best verkopende PlayStation 4 games.

Hieronder de overzichten in vier verschillende categorieën.

PS5

Star Wars Jedi: Fallen Order The Quarry LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Among Us Grand Theft Auto V Cyberpunk 2077 FIFA 22 Far Cry 6 Sniper Elite 5 NBA 2K22 Elden Ring It Takes Two Gran Turismo 7 Metro Exodus Jurassic World Evolution 2 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Sonic Origins Assassin’s Creed Valhalla Battlefield 2042 Ratchet & Clank: Rift Apart

PS4

FIFA 22 Minecraft Grand Theft Auto V Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge Red Dead Redemption 2 Star Wars Battlefront II Among Us Tekken 7 Star Wars Jedi: Fallen Order Assassin’s Creed Origins The Forest The Crew 2 The Sims 4 Dark Souls III Gang Beasts Need for Speed Heat NBA 2K22 Horizon Zero Dawn The Quarry Call of Duty: Modern Warfare

PSVR

Beat Saber Job Simulator SUPERHOT VR Sniper Elite VR DOOM 3 VR Creed: Rise to Glory Lucky’s Tale Swordsman VR Vader Immortal: A Star Wars VR Series Rick and Morty: Virtual Rick-ality

Free-to-play (PS5 + PS4)