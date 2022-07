Vrijwel elke week zijn er wat games gratis te spelen op de Xbox. Dit via de Xbox Free Play Days, wat beschikbaar is voor Xbox Live Gold en Game Pass Ultimate abonnees. Ook dit weekend staan er weer een paar games klaar en het zijn niet de minste titels.

De onderstaande drie games zijn te spelen tot maandagochtend 08.59 uur. Mocht een van de games je zeer goed bevallen, dan is het mogelijk deze met een scherpe korting aan te schaffen. In het beste geval loopt dat op tot 85%.

Saints Row IV: Re-Elected (85% korting)

Assetto Corsa Competizione

The Crew 2 (80% korting op alle edities)

Dit weekend is ook de Season Pass van The Crew 2 in de aanbieding. De korting die je daarop krijgt is 60%. Xbox Live Gold of Xbox Game Pass abonnement nodig? Dan zit je hier goed.