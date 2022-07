Het is al geruime tijd mogelijk om een extra SSD aan te schaffen om zo de opslagcapaciteit van de PlayStation 5 te vergroten. Verschillende fabrikanten hebben modellen beschikbaar, die ook als zodanig in de markt zijn gezet, maar dit wel zonder officiële licentie van Sony. Een van de opties hierin is de WD_BLACK SN850 M.2 SSD van Western Digital.

Deze SSD is al geruime tijd verkrijgbaar, maar Western Digital heeft nu via persbericht aangekondigd dat dit type SSD officieel door Sony wordt aanbevolen. Western Digital heeft de SSD vele honderden uren in combinatie met de PlayStation 5 getest en kwam daar goed uit. Met andere woorden: het is volgens Sony de beste keuze.

De SSD wordt met heatsink geleverd, waardoor het slechts een kwestie van plug & play is na aanschaf. De WD_BLACK SN850 NVMe M.2 SSD is in twee varianten verkrijgbaar: 1TB (€ 214,99) en 2TB (€ 319,99). Met deze aankondiging is er ook gelijk een nieuwe verpakking geïntroduceerd, je treft de SSD dus als bovenstaand aan bij retailers.