Supermassive Games kennen we als ontwikkelaar van Until Dawn, The Dark Pictures Anthology en recent nog The Quarry. Deze ontwikkelaar heeft de afgelopen jaren vooral naam voor zichzelf gemaakt in het verhalende genre, waarbij keuzes maken direct consequenties heeft in het verdere verloop van de game. Deze ontwikkelaar is nu overgenomen door Nordisk Games.

Deze uitgever nam vorig jaar al voor 30.7% aandeel in het bedrijf, maar dat is nu toegenomen naar maar liefst 100% waardoor het effectief onderdeel van de uitgever is geworden. De voornaamste reden hiervoor is om de ondersteuning in het team te vergroten en belangrijker nog, om de goede samenwerking die ze hebben in stand te houden.

Nordisk Games is al eigenaar van Avalanche Studios (Just Cause ontwikkelaar) en MercurySteam, en nu dus ook van Supermassive Games. Hoeveel de uitgever heeft betaald voor de Britse ontwikkelaar is niet bekend.