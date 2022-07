EA werkt nog altijd aan de nieuwe Skate, maar het is onduidelijk wanneer we de game precies mogen verwachten. Recent deelde de uitgever wel een nieuwe alpha video en de mogelijkheid tot het inschrijven voor een gesloten playtest. Er zit dus absoluut schot in de zaak, maar het zal nog wel even duren voordat de game uitkomt.

In de tussentijd is er echter een vroege versie van Skate op het web verschenen. Het betreft hier een build van de game uit september 2021 en het is niet bedoeld voor gebruik buiten EA. De uitgever begrijpt dat spelers erg graag met de game aan de slag willen, maar ze dringen er op aan de gelekte versie niet te downloaden.

Niet alleen kan het gevaarlijk zijn om bestanden van een onbekende bron te downloaden, ook is het in strijd met de voorwaarden die EA stelt. Het advies van de uitgever is dat spelers die interesse hebben zich aanmelden voor de playtest. Dit kan je hier doen. Gedurende de rest van het jaar zal EA steeds meer spelers uitnodigen.