Uit het niets is er een nieuw gerucht online verschenen over de eerstvolgende Assassin’s Creed. Zo zou deze game zich afspelen tegen een Azteekse setting, wat op zich een erg interessante invalshoek kan zijn. Dit gerucht wordt echter tegengesproken door Jason Schreier van Bloomberg, die stelt dat de volgende game Assassin’s Creed: Rift is.

Volgens Schreier zal die game zich niet tegen een Azteekse setting afspelen, maar in Bagdad. Hoewel ook zijn claims niet bevestigd zijn, is Schreier doorgaans zeer betrouwbaar, dus daar valt enige waarde aan te hechten. Daarbij stelt hij dat de game na Assassin’s Creed: Rift, Assassin’s Creed: Infinity is, die verschillende games, ervaringen en meer bevat.

Ook in Assassin’s Creed: Infinity is er geen sprake van een Azteekse setting. Wat we van Assassin’s Creed: Rift weten buiten de genoemde locatie, is dat Basim de hoofdrol speelt. Hij zou aanvankelijk in een uitbreiding een rol spelen, maar dat is uiteindelijk een standalone game geworden.