Enige tijd terug werd de SEGA Genesis Mini 2 aangekondigd voor Japan, maar toen was er nog geen sprake van een Westerse release. Daar is nu enigszins verandering in gekomen, want SEGA heeft laten weten dat de mini console op 27 oktober in Noord-Amerika zal verschijnen.

Daarmee is de console voor Noord-Amerika bevestigd en lijkt een Europese release slechts een kwestie van tijd vooraleer die aangekondigd wordt. De bevestigde games voor de mini console zijn op dit moment als volgt:

SEGA CD

Mansion of Hidden Souls

Shining Force CD

Silpheed

Sonic CD

SEGA Genesis

After Burner III

Alien Soldier

Bonanza Brothers: Wanted Dead or Alive

Night Striker

The Ninja Warriors

Lightening Force

Out Run

Out Runners

The Ooze

Rainbow Islands Extra

Rolling Thunder 2

Shining in the Darkness

Sonic 3D Blast

Splatterhouse 2

Super Hang On

Vectorman 2

Virtua Racing

Bonus