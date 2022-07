Sekiro: Shadows Die Twice was een aantal jaar terug een regelrechte hit van FromSoftware, maar het ziet er niet naar uit dat er een vervolg in de pijplijn zit. Best jammer, want liefhebbers zullen ongetwijfeld oren naar meer hebben.

Wat dan niet helpt is de onderstaande video, waarin een liefhebber zijn eigen interpretatie aan een vervolg heeft gegeven. Dit alles is uitgewerkt in Unreal Engine 5 en ziet er buitengewoon indrukwekkend uit.

De video geeft een idee van wat een vervolg zou kunnen zijn als het op sfeer en omgevingen aankomt.