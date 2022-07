Een van de belangrijkste verdienmodellen in games is tegenwoordig de toepassing van microtransacties. Dit wordt breed ingezet en het is nodig om games van een lange levensduur te voorzien. Vrijwel elke grote game is er tegenwoordig mee uitgerust en free-to-play games zijn zelfs volledig afhankelijk van microtransacties.

Het is een gegeven dat niet meer zal verdwijnen uit de industrie en volgens voormalig EA baas, John Riccitiello, is monetization een vast onderdeel dat meegenomen moet worden in de ontwikkeling van games. Iedereen die dat niet doet wordt door hem als ‘fucking idiots’ bestempeld.

Forse woorden, die hij sprak in een interview met PocketGamer. Waarbij hij aanstipt dat sommige ontwikkelaars nog het klassieke model van benaderen hanteren, dus zonder monetization in acht te nemen en dat is verre van slim.

“Ferrari and some of the other high-end car manufacturers still use clay and carving knives, It’s a very small portion of the gaming industry that works that way, and some of these people are my favourite people in the world to fight with – they’re the most beautiful and pure, brilliant people. They’re also some of the biggest fucking idiots.

“I’ve been in the gaming industry longer than most anybody – getting to the grey hair and all that. It used to be the case that developers would throw their game over the wall to the publicist and sales force with literally no interaction beforehand.

“That model is baked into the philosophy of a lot of artforms and medium, and it’s one I am deeply respectful of; I know their dedication and care. But this industry divides people between those who still hold to that philosophy and those who massively embrace how to figure out what makes a successful product.

“And I don’t know a successful artist anywhere that doesn’t care about what their player thinks. This is where this cycle of feedback comes back, and they can choose to ignore it. But to choose to not know it at all is not a great call.”