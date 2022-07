It Takes Two is al een aardig tijdje op de markt, maar nog steeds weet de game zeer goed te verkopen. Begin februari dit jaar liet Hazelight weten dat de vijf miljoen verkopen was gepasseerd en nu is de volgende mijlpaal alweer bereikt.

Je zou denken dat na de vijf miljoen verkopen van It Takes Two, de volgende stap zes miljoen is. Dit is niet het geval, want er zijn ondertussen al meer dan zeven miljoen exemplaren van de coΓΆp-titel verkocht.

Dit is een zeer indrukwekkend aantal, helemaal als je bedenkt dat er dus twee miljoen gamers zijn die het spel van Hazelight hebben gekocht in de laatste vijf maanden. Voor een game die al bijna anderhalf jaar op de markt is, is dat erg indrukwekkend.