It Takes Two is één van de beste games van 2021 en die game is voor diverse platformen verkrijgbaar, behalve de Nintendo Switch. Er bestaat echter een kans dat de game alsnog naar het platform van Nintendo gaat komen. De inmiddels vrij bekende leaker The Snitch met een 100% accurate track record, heeft hier namelijk naar gehint op zijn Discord server.

Zoals altijd is The Snitch cryptisch in zijn berichtgeving, want zijn bericht bestaat uitsluitend uit emoji’s. Die van een familie, groene broek, boom, klok, sneeuwvlok, bij en een huis. Dit tezamen met een Nintendo Switch emoji. Gezien de emoji’s afgezien van de Switch allemaal (als locaties) in de game terugkomen is de link snel gelegd.

Met name omdat It Takes Two om een familie van drie personen draait en één van de hoofdpersonen, Cody, draagt een groene broek in het spel. De emoji van de broek is… inderdaad, groen. Gezien er geruchten gaan over een aanstaande Nintendo Direct, is er een goede kans dat de Switch-versie van It Takes Two dan aangekondigd wordt.