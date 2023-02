In juli 2022 wisten we te melden dat er ondertussen 7 miljoen exemplaren van Hazelight Studios’ bekroonde It Takes Two verkocht waren. Nu gaat het echter nog een stapje verder en kunnen we melden dat ze de kaap van 10 miljoen exemplaren bereikt hebben.

Wetende dat je de game maar eenmaal moet aanschaffen om hem met twee (online) te kunnen spelen, wil dat zeggen dat er dus ongeveer dubbel zoveel spelers zijn die met de game aan de slag zijn geweest.

De verkoop van de game is alles behalve stilgevallen, wat wel uit de cijfers blijkt. Toegegeven, de verkoop zal natuurlijk ook gedeeltelijk gestuwd worden door het uitbrengen van de game op de Nintendo Switch, aangezien die in november van 2022 verscheen.

Mocht je de game nog geen kans gegeven hebben, raden we je dit ten zeerste aan, want deze parel mag je echt niet links laten liggen.