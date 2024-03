It Takes Two ligt ondertussen al meer dan 3 jaar in de winkelrekken en doet het nog steeds bijzonder goed aan de kassa. Ontwikkelaar Hazelight Studios liet op X namelijk weten dat de coöptitel maar liefst 16 miljoen keer over de toonbank gegaan is. Indrukwekkend, des te meer als je bedenkt dat de teller vorig jaar in februari nog op 10 miljoen stond.

De game – die gaat over een koppel dat onder invloed van hun dochter probeert hun relatie te redden en zo in een doldwaas avontuur belandt – wist bij veel mensen een gevoelige snaar te raken en dat blijkt het ideale recept voor een succesverhaal.

Ook wij raden de game ten zeerste aan voor wie hem nog niet uitgeprobeerd heeft. Ideaal om samen met je vriend of vriendin op de bank te spelen! Met name omdat slechts één speler de game hoeft te kopen. Dit maakt ook dat het aantal spelers op meer dan 30 miljoen ligt.