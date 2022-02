De fantastische coöperatieve titel ‘It Takes Two’ van Hazelight Studios blijft maar verbazen. De game kreeg prachtige scores en ging dan ook erg vlot over de (digitale) toonbank. Een game of the year award én een toekomstige verfilming bevestigen alleen maar hoe uniek deze game wel niet is.

Indien je nog niet overtuigd zou zijn van het succes van It Takes Two, dan is hier Hazelight Studios nog even met een laatste update over de verkoopcijfers.

5… that’s FIVE million copies of #ItTakesTwo sold! 😳💥🥳 Our team is absolutely stunned just thinking about how many players have now enjoyed our game! 😍 — Hazelight Studios (@HazelightGames) February 4, 2022

Hoe je het ook wendt of keert: vijf miljoen verkochte exemplaren is een indrukwekkende prestatie, want dat betekent tien miljoen spelers. Als jij nog niet tot die vijf miljoen behoort, waar wacht je dan nog op?