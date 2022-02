Hazeligt Studios, bekend van A Way Out en It Takes Two, is een samenwerking met dj2 Entertainment aangegaan om It Takes Two om te zetten naar een film. Variety laat dit weten als zijnde exclusive, wat even later door studiobaas Josef Fares via Twitter bevestigd werd.

Gezien de game een sterk verhaal kent met dito karakters en gekke coöperatieve momenten vol met actie, zit er enorm veel potentie in een film of tv-reeks, voegt Fares daar nog aan toe. Het is dus nog niet helemaal duidelijk wat het precies gaat worden.

“Creating the world and story in ‘It Takes Two’ was so much fun for me and the team. Since it has a strong narrative with many crazy characters and just as crazy co-op action moments, the potential is huge for a great adaption to film or television.”

Verdere details zijn niet bekendgemaakt, dus het is vooralsnog afwachten.