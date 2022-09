Eerder hintte The Snitch al naar de komst van It Takes Two naar de Nintendo Switch. Tijdens Nintendo Direct is de game nu officieel voor het platform van Nintendo aangekondigd en hieronder kan je een trailer bekijken.

De game kan met twee man op één Switch gespeeld worden middels twee Joy-cons, ook is het mogelijk de game op twee Switches te spelen en tot slot is het natuurlijk mogelijk om It Takes Two online te spelen.

De releasedatum staat op 4 november 2022.