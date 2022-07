Pathfinder: Wrath of the Righteous is een RPG, ontwikkeld door Owlcat, die een klein jaar geleden al verscheen voor pc. Het spel was een succes en dit zien we aan de ‘Very Positive’ score op Steam. We wisten al dat de game ook naar consoles zou komen, alleen nog niet wanneer, maar daar is nu echter verandering in gekomen.

De game zal verschijnen voor de PlayStation 4 en Xbox One op 29 september. Dit is nog eventjes van ons verwijderd, maar je kan nu de sfeer al wat opsnuiven met de onderstaande trailer die wel al enige tijd beschikbaar is.