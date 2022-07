Via de Epic Games Store kunnen pc-gamers wekelijks één of meerdere games gratis downloaden. Vorige week waren Killing Floor 2 en Ancient Enemy gratis te verkrijgen, deze week wordt er één game weggegeven.

Het gaat om Wonder Boy: The Dragon’s Trap, een game die in 2017 lanceerde. Het is een remake van Wonder Boy III: The Dragon’s Trap, de klassieker die in 1989 uitkwam voor de Master System van SEGA. De remake werd overwegend goed ontvangen, dus voor liefhebbers van retrogames kan dit een mooie gelegenheid zijn om hun verzameling uit te breiden.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap is tot 21 juli gratis te downloaden in de Epic Games Store.