Vorige week heeft de Amsterdamse ontwikkelaar Better Than Life hun watersport simulator Kayak VR: Mirage op Steam uitgebracht. De game is tot dusver zeer positief ontvangen en daarom heeft Push Square gevraagd of de game ook naar de PlayStation VR2 komt, waarop door de studio positief werd gereageerd. Aangezien er nog geen releasedatum voor de headset bekend is, zullen we nog wel even geduld moeten hebben.

Zoals de naam natuurlijk al weggeeft, ga je in Kayak VR: Mirage met je kayak het water op om prachtige omgevingen te verkennen. Je kunt vervolgens rustig op je gemak genieten van wat de natuur je te bieden heeft. Voor de competitieve spelers is er ook de mogelijkheid om aan wedstrijden deel te nemen, waarin je de snelste moet zijn. In de bovenstaande trailer zie je beelden van de pc-versie.