We zijn voorbij de helft van de maand juli en dat betekent dat we nog een update voor Xbox Game Pass mogen verwachten. Microsoft heeft via de Xbox Wire bekendgemaakt wat er voor de rest van de maand op het programma staat en er zitten een paar interessante titels tussen.

Zo kunnen we vanaf morgen met de gloednieuwe game As Dusk Falls aan de slag, daarnaast wordt morgen ook Watch_Dogs 2 toegevoegd. Wat er nog meer op het programma staat, vind je in het overzicht hieronder.

Vanaf morgen

As Dusk Falls (Cloud, console & pc)

Ashes of the Singularity: Escalation (Pc)

Watch Dogs 2 (Cloud, console & pc)

Forza Horizon 5: Hot Wheels (Cloud, console & pc)

Vanaf 21 juli

MotoGP 22 (Cloud, console & pc)

Torment: Tides of Numenera (Cloud & console)

Vanaf 29 juli

Inside (Cloud, console & pc)

Vanaf 31 juli zullen er ook een aantal games uit de dienst verdwijnen, het gaat om de volgende titels:

Dodgeball Academia (Cloud, console & pc)

Katamari Damacy Reroll (Cloud, console & pc)

Lumines Remastered (Cloud, console & pc)

Omno (Cloud, console & pc)

Raji: An Ancient Epic (Cloud, console & pc)

