Review | SteelSeries Apex Mini Pro Wireless – Recent hebben we de HyperX Alloy Origins 65 kunnen reviewen en we waren positief gesteld over dit product. In de review vergeleek Nando dit toetsenbord met een paar andere 60-65% toetsenborden om een goed beeld te schetsen. Nu hebben we er nog een bij om onder de loep te nemen: de SteelSeries Apex Mini Pro Wireless. Op papier zou de 60% keyboard met een stevige prijs een aanrader moeten zijn voor de meest competitieve gamer. Brengt de Apex Mini Pro Wireless genoeg met zich mee, of wordt deze David verslagen door menig Goliath?

Niets bijzonders voor het oog

Op het eerste gezicht is de SteelSeries Apex Mini Pro Wireless niet bepaald een eye catcher. Het is een ‘gewoon’ toetsenbord om te zien. Een klein, compact, zwart toetsenbord, met een normale afwerking. Door zijn verkleinde formaat, zijn veel extra functies verscholen achter de reguliere toetsen. Zo dien je bijvoorbeeld de SteelSeries (FN) knop vast te houden en WASD te gebruiken als pijltoetsen. Dit geldt ook voor enkele andere toetsen, zoals voor het volume regelen, delete, printscreen, enzovoort. Het is in dit geval op een zeer intuïtieve manier ingericht, waardoor je op een erg natuurlijke wijze van alles gebruik kunt maken.

Het toetsenbord heeft een zeer bescheiden verlichting, dus het komt erop neer dat je gewoon goed kunt zien waar je aan het tikken bent. Via de software kan je de kleurtjes aanpassen, dus voor een aantrekkelijke bureau setup zit je hier gewoon goed. We hebben in onze laatste paar reviews vaak genoeg onze frustraties geuit over de vernieuwde SteelSeries Engine, de software van SteelSeries. In dit geval hebben we de software eigenlijk amper nodig gehad, omdat de Apex Mini Pro Wireless zo uit de doos uitstekend werkt. Wil je macro’s en dergelijke instellen, dan is het natuurlijk logisch even in de software te duiken.

We komen ermee vooruit!

In dit geval moeten we zeggen dat de opties die je in de SteelSeries Engine hebt behoorlijk geordend en overzichtelijk zijn. Het pakt deze keer goed uit om de software te gebruiken met de Apex Mini Pro Wireless. Je kan namelijk erg veel instellen. Zo kan je gewoon toetsen toewijzen aan andere toetsen, het actuatiepunt veranderen tussen 0,2mm tot 3,8mm (default is 1,4mm), de Dual Bindings veranderen (FN functie), via Dual Actuation met de FN-knop daar aparte actuatiestanden op instellen, macro’s toepassen en ook de taal-layout veranderen. Kortom, je kan tot in detail alles aanpassen op dit toetsenbord.

Het is ook fijn dat je het toetsenbord op meerdere manieren kunt aansluiten. De bijgeleverde USB-C (naar USB-A) kabel gebruik je om het toetsenbord op te laden. Anders kan je met de bijgeleverde USB-C dongle (2.4 GHz) de Apex Mini Pro Wireless draadloos aansluiten op je pc. Er is ook nog een extra USB-C naar A module, mocht je pc geen USB-C poort hebben. Je hebt ook nog de mogelijkheid om het toetsenbord via Bluetooth (5.0) te gebruiken. Door het fijne formaat is het ideaal om aan een tablet te hangen en te gebruiken voor werk of games.

Subliem comfort

Qua formaat is het toetsenbord 293mm x 103mm x 40,3mm en het weegt zo’n 543 gram. Het is te gebruiken op zowel Windows als iOS en het kent een degelijke accuduur. Draadloos via 2.4 Ghz gaat het ongeveer 30 uur mee en via Bluetooth kan je er ongeveer 10 uur bij optellen. Maar wat het meeste indruk op ons heeft gemaakt is hoe subliem je met het toetsenbord kan tikken. Het is erg comfortabel en ondanks het kleine formaat heb je amper het idee dat je op een 60% toetsenbord bezig bent. Tijdens het gamen is het ook gewoon een genot om de Apex Mini Pro Wireless te gebruiken. Je kan tevens aan de onderkant subtiel de hoogte instellen door middel van dubbele voetjes. Zo heb je twee standen om op deze manier de juiste hoogte in te kunnen stellen, hoewel het toetsenbord van zichzelf al een prima hoogte heeft.

SteelSeries gebruikt zijn eigen Omnipoint Adjustable mechanische toetsen en hierover kunnen we niets anders zeggen dan dat deze uiterst fijn in gebruik zijn. Alles gaat lekker snel en werkt naar behoren. Het leuke is dat er eigenlijk vrij weinig om de hoek komt kijken, behalve dat het toetsenbord van top tot teen goed uitgewerkt is en dat zelfs de software hieraan bijdraagt. Het is dan ook niet zo gek dat er een flink prijskaartje aan hangt. De adviesprijs is € 259,99 en dus een flinke investering. De kwaliteit spreekt er echter wel naar, zo zijn de toetsen bevestigd op een topkwaliteit aluminium frame. Hierdoor heb je nooit mis- of dubbelklikken en daarnaast ervaren wij ook geen verbindingsproblemen met het draadloze gebruik. SteelSeries heeft met de Apex Mini Pro Wireless en top toetsenbord in handen.