Review | HyperX Alloy Origins 65 – Inmiddels is HyperX eigendom van het grote HP en mag de voormalige tak van Kingston zich bezig blijven houden met allerlei accessoires voor (pc-)gamers. Ook bij PlaySense is het merk ons niet vreemd, hoewel we tot nu toe onze reviews hebben gehouden bij headsets van het roodzwarte merk, zoals de HyperX Cloud Alpha S of de Cloud II Wireless. Ditmaal gooien we het over een andere boeg en kijken we naar de HyperX Alloy Origins 65: een 65% toetsenbord wat voornamelijk gericht is op – je raadt het al – het gamende volk. Of het toetsenbord goed scoort, lees je natuurlijk in deze review.

Beestachtig sterk

Het eerste wat opvalt aan het toetsenbord is het gewicht. Ondanks de 65% layout, wat betekent dat er geen numpad is maar wél een aantal andere handige toetsen zoals de pijltjestoetsen en functies zoals Home en Delete, weegt de HyperX Alloy Origins 65 maar liefst 825 gram. Ter contrast: de Ducky One 2 Mini en de Logitech G915 TKL wegen respectievelijk 590 gram en 810 gram, zie ook de afbeelding hieronder ter vergelijking, met de HyperX in het midden. Dat forse gewicht komt grotendeels door het chassis, wat volgens HyperX bestaat uit ‘aircraft grade’ aluminium. Dit moet de structurele integriteit ten goede komen en zelfs de meest heftige situaties overleven. Dat mag ook wel, voor de prijs van € 99,99.

Daar is geen woord van gelogen, want het toetsenbord van HyperX is beestachtig sterk. Zelfs als we met beide handen het toetsenbord willen buigen, wordt er echt nauwelijks een krimp gegeven. We krijgen niet eens een piep of een kraak uit het chassis en dat is bijzonder indrukwekkend. Het voelt echt als een premium product. Het toetsenbord sluit je aan middels een USB-C naar USB-A kabel en onderop vind je de rubberen pootjes en twee kickstands, die twee standen hebben om naar smaak de helling in te stellen. Ook in die standen staat de HyperX Alloy Origins 65 buitengewoon stabiel en zal dit toetsenbord alleen de meest extreme driftbuien niet kunnen overleven. Dikke pluim daarvoor.

Fijn in gebruik

Het toetsenbord maakt gebruik van HyperX’ eigen rode, lineaire switches. De totale travel van een toets is 3,8mm en het actuatiepunt ligt op 1,8mm. Door de lineaire switches heb je onderweg geen bump of klik waar je doorheen moet duwen. Dat is fijn voor (competitieve) games, waarbij snelle reacties van jou (en dus je toetsenbord) van belang zijn en op dat vlak stelt de HyperX Origins Alloy 65 zeker niet teleur: geen dubbele of gemiste slagen en snelle reacties. Het eerder genoemde gewicht en de structurele integriteit sijpelen ook door in het gebruik: het toetsenbord verschuift namelijk niet, zelfs niet met heel stevig indrukken, en het chassis vangt tevens behoorlijk wat geluiden op als je vrolijk weg zit te tikken, waardoor het toetsenbord nooit overdreven luid is.

Zoals gezegd heb je door de 65% layout niet de bulk van een tenkeyless toetsenbord, maar nog wel toegang tot een aantal handige functies. Dat is natuurlijk erg fijn als je het toetsenbord eventueel wilt gebruiken voor een productieve taak hier en daar (het schrijven van deze tekst, bijvoorbeeld), maar het moge duidelijk zijn dat het niet ideaal is om ellenlange spreadsheets te onderhouden. Wat mij betreft mogen de Home en Delete knop wel omgeruild worden. De Home knop zit namelijk in de rechterbovenhoek en ik ben gewend dat juist daar een Delete knop zit, met soms een verkeerde input als gevolg, daarover later meer. Qua comfort hebben we tevens niks aan te merken, de instelbare voeten bieden genoeg helling dat we bijvoorbeeld een polssteun eigenlijk niet missen en zelfs in de neutrale stand zijn alle toetsen makkelijk bereikbaar.

Het goede nieuws houdt daar gelukkig niet op. De 67 toetsen zijn namelijk gemaakt uit stevig double-shot plastic, waar de karakters met een laser in gegraveerd zijn. De toetsen zullen dus nooit vervagen en ze zijn transparant genoeg dat de felheid van de RGB-belichting onder de toetsen niet verloren gaat. De toetsen zelf staan een klein beetje wiebelig op de switches, maar daar merk je in de praktijk niks van. Mocht het strakke doch simpele uiterlijk niet bevallen, dan kun je keycaps nog vervangen door een custom set middels de meegeleverde keycap puller (en extra stijlvolle spatie- en Esc-keycaps, toffe touch). Zo konden we met gemak de Esc-toets van onze Ducky One 2 Mini – die Cherry MX Red switches heeft – op de HyperX plaatsen.

NGENieuze software?

Dan is er nog de software, een aparte download die NGENUITY heet. Hoewel het toetsenbord voor het opstarten van de applicatie al meer dan prima functioneerde, kregen we meteen de melding dat de firmware een update moest krijgen. Zo gezegd, zo gedaan. Daarbij kun je via NGENUITY de drie onboard profielen configureren, die met een combinatie van de Fn-knop en de Home, Delete of Page Up toets aangezet kunnen worden. Er zijn een aantal toffe effecten aanwezig en je kunt er een heus kleurenfestijn van maken. Tevens kun je via de software de functies van de toetsen zelf aanpassen, zodoende kon ik dus mijn eigen minpunt oplossen en de Home en Delete toetsen omwisselen. Macro’s, multimedia functies, Windows shortcuts of zelfs het geheel uitzetten van een toets: het is allemaal mogelijk via de NGENUITY applicatie. Qua UI en UX is het in eerste instantie misschien wat overweldigend, maar na wat trial-and-error sleutel je er vrolijk op los en ontdek je dat er – net zoals bij het toetsenbord zelf – aan elk detail is gedacht, het zit allemaal goed in elkaar.