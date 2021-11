Review | HyperX Cloud Alpha S – Laatst heb ik de HyperX Cloud II Wireless mogen beoordelen en die headset kwam er niet zonder kleerscheuren vanaf. Hoewel het goede dingen weet te doen, zijn er ook genoeg kanttekeningen bij dit product. Nu kan ik me wenden tot een andere headset die HyperX in de productlijn heeft zitten: de HyperX Cloud Alpha S om precies te zijn. Het betreft hier een bekabelde headset die je via USB in je console of pc plugt. Daarom ook weer de bekende vraag: levert het ons dit keer een voortreffelijke geluidspresentatie op of zal ik HyperX adviseren om weer terug naar de tekentafel te gaan?

Gehuld in het zwart

De metalen constructie tussen de hoofdband en de earcups zijn een bekend fenomeen bij HyperX headsets. Het is dan ook geen verrassing dat de Cloud Alpha S hetzelfde principe volgt. De metalen constructie heeft een luchtig design, gezien je geen massief onderdeel hebt, maar een met openingen erin. Het oogt wat druk, maar wel kenmerkend. De hoofdband is bekleed met (nep)leer en heeft een grove textuur, waarbij de randen zijn afgewerkt met wat zwart stitchwerk. Het HyperX logo is in het midden op de hoofdband gegraveerd, wat wel een beetje zonde is gezien de mooie textuur van het leer. Mocht je de volledig zwarte uitvoering niks vinden, dan is er nog een editie die de accenten blauw gekleurd heeft.

De earcups hebben een metalen matzwarte afwerking aan de buitenkant met ook weer het logo van het merk erop. De randen van de earcups hebben een rubberen coating, wat de volledige zwarte headset een beetje spannend maakt. De earcups zijn voorzien van rubberen oorkussens die lekker groot zijn en fijn om je oren heen zitten. In het pakket zit overigens nog een stoffen oorkussen, mocht de leren uitvoering je niet bevallen. Op elk van de earcups zit een schuifknop en dit gebruik je om de bass in te stellen op elk van de speakers van de headset. Hierover later meer. Uit de linkerearcup loopt een kabel, wat een mini-jack kabel betreft. Deze kun je weer aansluiten op een afstandsbediening, waarmee je het een en ander kunt instellen.

Even dimmen

Maar goed, met zoveel ditjes en datjes verwacht je er wel wat van. Helaas valt het overgrote deel erg tegen met de Cloud Alpha S. Om te beginnen: de headset heeft zeer zuivere middentonen dus hier is niks aan de hand. De bass is echter ondermaats en zelfs met de schuifknoppen kunnen wij amper het verschil horen. Het idee met deze schuifknoppen is meer of minder bass instellen bij de earcups, maar in de praktijk lijkt het erop dat dit niet ideaal werkt. De hoge tonen zijn een beetje bescheiden, maar dit verandert wanneer je op de remote control de 7.1 knop aantikt voor de virtual surround sound. Hoewel de ruimtelijkheid redelijk verruimd wordt, worden de hoge tonen buitenproportioneel omhoog geschroefd. Dit resulteert erin dat het geluid zo goed als geen bass heeft en een zeer schelle presentatie.

Het is zodanig hoog, dat een normale zonnige omgeving in Battlefield ruis krijgt, waardoor het lijkt alsof je regen hebt. Dit is niet goed en daarom is de 7.1 optie in deze een amateuristische functie. Het geluid is een beetje een soepzooi. Zoals eerder gezegd zijn de middentonen van de headset erg goed, het is daarom juist zo zonde dat eigenlijk de overige tonen een rommel zijn, althans zo komt het over. Daarom is het aan te raden om de headset eigenlijk in zijn normale stand te gebruiken, want hoewel de bass wat bescheiden is en de treble ook een beetje body mist, is het tenminste wel vermakelijk geluid waarmee je uit de voeten kunt. De middentonen zorgen ervoor dat je alles vrij crisp kan horen, maar voor een volledig pakket had het allemaal een stuk beter gekund.

Gebruikersgemak en software konden beter

Het gebruikersgemak mocht in deze ook iets intuïtiever. Je kunt de Cloud Alpha S op twee manieren aansluiten. Via de mini-jack kabel op de controller of via USB-A op je console. De mini-jack kabel dien je dan in de afstandsbediening te duwen om via de ‘verlengsnoer’ je headset op de console aan te sluiten. De kabel van de mini-jack is ongeveer een meter lang en dat betekent wel dat je remote control wat verder van je geplaatst is wanneer deze eraan bevestigd is. Je kan de module overigens met een clip aan je T-shirt vastzetten, zodat het meer binnen handbereik is. Maar, dit was leuk toen je 14/15 jaar was en speelde op de PlayStation 2. Een headset van rond de €130,- mocht in deze een stuk meer finesse hebben qua ontwerp.

Ditzelfde geldt voor de HyperX Ngenuity software, die in deze eigenlijk overbodig te noemen valt. Zo pas je enkel de dingen aan die je ook met de afstandsbediening kunt doen. Er valt geen equalizer te bespeuren om eventueel via pc de geluidspresentatie te tweaken. Een groot pluspunt van de Cloud Alpha S is dat de microfoon vergelijkbaar is met die van de Cloud II Wireless. In de andere review kan je lezen dat deze erg crisp je stem weet over te brengen. Ook bij de Cloud Alpha S is dit het geval, het zijn praktisch dezelfde microfoons wat dat betreft. Geen volle stem, wel helder genoeg om verstaanbaar te zijn om je tegenstanders uit de tent te lokken als er een proximity chat aanwezig is in een game.