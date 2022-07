Fabrikanten van consoles hebben tegenwoordig de luxe dat zij na de lancering van hun console nog allerlei verbeteringen kunnen blijven doorvoeren. Zo werd het Home scherm van de Xbox Series X|S onlangs geplaagd door een bug, die ervoor zorgde dat spelers niet langer naar hun games en apps konden gaan.

Dat euvel behoort nu – als het goed is – tot het verleden. Via Twitter kondigt Xbox engineer Eden Marie aan dat er een update is uitgerold om dit probleem te verhelpen. Je hoeft overigens niks op je console te installeren, Microsoft moest de fix op hun servers aanzetten en dus hoef je geen update te downloaden. Eden Marie zegt dat je voor de zekerheid je Xbox het beste een volledige reboot moet geven

1) This is a service-based settings fix, not a system update.

2) This is about the issue a subset of users were seeing on boot where the Home screen never recovers and my games & apps spins forever.

If you do still see this happen after rebooting twice, please let me know.

— Eden Marie (@neonepiphany) July 20, 2022