De Xbox Series X|S zijn relatief snelle consoles, want na het inschakelen duurt het een paar tellen voordat je op je dashboard zit en weer een paar tellen later zit je te gamen. Microsoft vond echter dat het nog sneller kon en daarom hebben ze een update uitgebracht die je 5 seconden doet besparen.

Normaal gesproken duurt het ongeveer 9 seconden vanaf het aanzetten totdat je op het inlogscherm zit. De nieuwe update snoept daar 5 seconden vanaf, waardoor je in 4 seconde al kan inloggen. Microsoft heeft namelijk de tijd van de logo animatie aan het begin flink ingekort.

Als je dit nog niet merkt op jouw Xbox, dat klopt. De update is namelijk uitgerold voor Xbox Insiders en zal later voor iedereen beschikbaar worden gesteld. Overigens, als je de console in energiebesparing modus hebt staan, dan duurt het opstarten wat langer, maar ook dat is ingekort. Van 20 seconden is dat nu teruggebracht naar 15 seconden.