Sony werkt al lange tijd aan PlayStation VR2 en deze headset komt met de nodige technische verbeteringen. Dit zou enerzijds de games ten goede moeten komen, anderzijds ook de gebruikerservaring. Via het PlayStation Blog heeft Sony nu wat nieuwe details over de aankomende virtual reality set gedeeld.

Een van de nieuwe features is de zogeheten ‘See-Through View’. Dankzij de ingebouwde camera’s krijg je de mogelijkheid om te zien waar je je in de ruimte bevindt. Dit is handig om jezelf opnieuw te positioneren, alsook om controllers te zoeken en meer. Bij de huidige headset moet je de headset echt afdoen, wat een beetje omslachtig is.

PlayStation VR2 is daarnaast voorzien van een nieuwe ‘broadcast’ feature, waarmee je jezelf kunt filmen terwijl je aan het spelen bent. Hiervoor dien je een PlayStation 5 HD Camera aan de console gekoppeld te hebben. Leuk voor tijdens livestreams bijvoorbeeld.

De zogeheten ‘Customized Play Area’ werkt op basis van de camera’s, waarmee je de ruimte kunt scannen. Dit terwijl je de controllers kunt gebruiken om de speelruimte naar eigen speelstijl aan te passen. Hiermee kun je ook grenzen instellen en dan krijg je automatisch een melding als je dit nadert. Zo voorkom je dat je tegen muren aanloopt, om maar wat te noemen.

Tot slot zal PlayStation VR2 nog voorzien zijn van een tweetal weergave modi: VR Mode en Cinematic Mode. De eerste laat je VR-content bekijken in 360 graden in een virtuele omgeving. De content wordt weergeven in een 4000 x 2040 HDR video formaat (2000 x 2040 per oog) met een framerate van 90Hz/120Hz.

In de Cinematic Mode kunnen spelers de user interface van de PlayStation 5 en alle non-VR content op een virtueel bioscoopscherm bekijken. De resolutie van die modus is 1920×1080 HDR met 24/60Hz, alsook 120Hz framerate.

Om meer beeld bij deze features te krijgen, verwijzen we je graag naar het PlayStation Blog. Daar zijn gifs te vinden die het visualiseren.