Het gebeurt weleens dat games uit digitale winkels worden gehaald. Als dit gebeurt, dan wordt dit meestal ruim van tevoren kenbaar gemaakt. 2K Games vond dit waarschijnlijk niet nodig met hun WWE 2K-titels.

Als je op Steam, de PlayStation Store of de Xbox Store op WWE 2K zoekt, dan komt alleen WWE 2K22 tevoorschijn. Ga je specifiek op zoek naar eerdere delen uit de worstelserie, dan zullen die niet tevoorschijn komen. Kijk je op Steam Tracker, dan zie je dat WWE 2K15 tot en met WWE 2K20 als ‘delisted’ of ‘purchase disabled’ staan.

De grote vraag is waarom alle digitale WWE 2K-delen buiten 2K22 niet meer ‘bestaan’ en waarom 2K dit niet gecommuniceerd heeft. VGC meldt dat het enige wat de uitgever in mei heeft laten weten, is dat de servers voor WWE 2K19 en WWE 2K20 op 30 juni offline zouden worden gehaald. Dit is natuurlijk heel wat anders dan dat games volledig uit digitale winkels verdwijnen.

Het zou te maken kunnen hebben met licenties die voor delen zijn verlopen, maar het is alsnog wat opmerkelijk. Er zijn nu dus een hoop vragen en het is aan 2K om hier duidelijkheid over te geven.