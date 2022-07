Riders Republic werd eergisteren al voorzien van een gloednieuwe update die een aantal vervelende crashes wist te verhelpen. Naast die update is er nu nog een reden voor spelers om de game weer eens op te pakken. Het derde seizoen genaamd ‘Summer Break’ is namelijk beschikbaar op alle platformen. Zoals de titel al suggereert, is dit een zomerse update en daarmee krijg je aardig wat nieuwe content voorgeschoteld.

Allereerst wordt het nieuwe seizoen afgetrapt met het speciale ‘Project Rebirth’ dat tot 10 augustus loopt. In dit gebeuren kan je deelnemen aan het Reforestation-event, waarin spelers bomen moeten planten in een woestijngebied om dit gebied nieuw leven in te blazen. Daarnaast zal er ook een nieuw massarace-parcours beschikbaar komen, genaamd Desert Bloom.

Verder zal er allerlei gratis content beschikbaar gesteld worden. Vanaf 10 augustus zal het Toys with a Bang event beschikbaar zijn, waarin spelers aan de slag kunnen met The Juggernaut en Sniper Toy. Aan het einde van Summer Break zal er ook nog een slotevenement plaatsvinden, dat de langverwachte komst van de BMX zal inluiden.