Annapurna Interactive en DINOGOD hebben samen de komst van 3D actiegame Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem aangekondigd. De game staat gepland voor een release in 2023 en zal beschikbaar zijn op de Xbox, PlayStation en pc.

In Bounty Star stap je in de schoenen van Clementine McKinney, een ex-soldaat die niets liever wil dan genieten van een welverdiend pensioen. Veel rust zit er echter niet in voor Clem, die al snel te maken krijgt met groepen bandieten die het op haar gemunt hebben in de Red Expanse, gelegen in het Zuidwesten van de Verenigde Staten. Gelukkig heeft Clem nog een mech in de garage staan waarmee ze korte metten kan maken met de verstoorders van de openbare orde.

Hieronder kan je de aankondigingstrailer bekijken van Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem.