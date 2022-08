Wellicht ben je het alweer bijna vergeten, maar Google Stadia bestaat nog steeds. Eerder dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat Stadia op een laag pitje is gezet en dat de focus naar Google Stream wordt verplaatst. Sindsdien is het echter vrij stil rondom de streamingsdienst. Het officiële Twitteraccount liet onlangs echter weten dat Google nog niet van plan is om de handdoek in de ring te gooien.

Stadia is not shutting down. Rest assured we're always working on bringing more great games to the platform and Stadia Pro. Let us know if you have other questions. — Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) July 29, 2022

Mocht je een fan zijn van de dienst, dan is het bovenstaande bericht niet echt geruststellend. De interne studio’s zijn al lang opgedoekt, er is reeds een leegloop aan personeel geweest en onlangs kwam naar buiten dat The Quarry en High on Life oorspronkelijk Stadia exclusives waren. Later dit jaar worden nog wel Skull and Bones, de nieuwe Saints Row en FIFA 23 aan de dienst toegevoegd.