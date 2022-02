Volgens een recent verslag is Google momenteel in het proces om minder te focussen op Google Stadia en die focus te verleggen naar een nieuw label: Google Stream. Het doel van Google Stream zal zijn om deals binnen te halen via andere partijen die gebruik zullen maken van Google’s streaming technologie.

Volgens een nieuwsbericht van Business Insider, is Google momenteel geïnteresseerd in het sluiten van deals met bedrijven als Bungie, Capcom en Peloton. Via de streamingtechnologie zouden zij bijvoorbeeld hun games speelbaar kunnen maken op nog meer platformen, of demo’s beschikbaar kunnen stellen op een website.

De reden voor de depreciatie van Stadia binnen Google zou komen door de ondermaatse prestaties, en Google probeert te redden wat er te redden valt door de technologie beschikbaar te stellen aan andere partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn.

Bungie was afgelopen jaar nog op zoek en mogelijk van plan om zijn eigen streamplatform op te zetten, waarna Google aan de deur klopte om Google Stream te pitchen. Of Bungie nog steeds geïnteresseerd is valt te betwijfelen na de recente acquisitie door PlayStation, dat ook al intern streamingtechnologie beschikbaar heeft.

Google heeft nog geen officiële reactie gegeven, maar het Stadia Twitter account liet wel het volgende weten:

“If you hear one thing, hear this: The Stadia team is working really hard on a great future for Stadia and cloud gaming. We hope you agree, and we know the proof is in the playing.

We’re particularly proud to be offering 50 games to Pro members in February, with more than 100 titles to join Stadia in 2022 and plenty of Free Play Days for everyone to enjoy. Stadia. There’s also more feature goodness coming to Stadia too – stuff we can’t talk about just yet, but we promise to share when we can. Have a great weekend, Stadians.”