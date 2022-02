De overname van Bungie door Sony Interactive Entertainment heeft tot veel discussie geleid, want waarom heeft Sony deze ontwikkelaar precies gekocht? Met name het overnamebedrag is torenhoog en dat voor een ontwikkelaar die zich primair met Destiny 2 bezighoudt. Daarnaast heeft de ontwikkelaar nog nieuwe IP’s in ontwikkeling, maar het is niet dat hun bibliotheek aan IP’s enorm groot is.

Maar er zit meer achter de overname, want met Bungie haalt Sony een zeer ervaren partij in huis die goed overweg kan met live service games. Sony heeft meermaals te kennen gegeven daar wel brood in te zien en dan is een partij als Bungie met hun expertise natuurlijk een wat logischere stap om te nemen.

Op de officiële Sony Interactive Entertainment website zegt Jim Ryan dat deze overname een strategische stap is om de (multiplatform) ervaringen die ze maken verder te laten evolueren. Het is de bedoeling dat Bungie verschillende toekomstige live service games van PlayStation Studios gaat ondersteunen bij de ontwikkeling.

“This is a strategic step towards continuing to evolve the gaming experiences that we build. Bungie’s expertise in delivering a world-class service approach and long-term community engagement is extremely compelling and will support the development of several future live services titles from PlayStation Studios.”

Het langere bericht van Ryan kan hier gevonden worden.