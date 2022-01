Nadat Microsoft onlangs Activision Blizzard kocht, is er nu weer een aankoop in de industrie gedaan. Ditmaal betreft het Sony en zij hebben vandaag bekendgemaakt Bungie over te gaan nemen. Dit voor een totaalbedrag van 3.6 miljard dollar, zo schrijft Gamesindustry.biz.

Als de deal eenmaal rond is en Bungie onderdeel uitmaakt van Sony Interactive Entertainment, zal het als bedrijf onafhankelijk blijven opereren. Dit onder leiding van Pete Parsons en de rest van het huidige management team. Bungie zal ook een multiplatform studio blijven met de vrijheid om zelf te publiceren op platformen naar keuze.

Jim Ryan zegt het volgende over de aankoop:

“We’ve had a strong partnership with Bungie since the inception of the Destiny franchise, and I couldn’t be more thrilled to officially welcome the studio to the PlayStation family. This is an important step in our strategy to expand the reach of PlayStation to a much wider audience. We understand how vital Bungie’s community is to the studio and look forward to supporting them as they remain independent and continue to grow. Like Bungie, our community is core to PlayStation’s DNA, and our shared passion for the gamer and building the best place to play will now evolve even further.”

Uiteraard heeft ook Pete Parsons zijn zegje gedaan en hij vertelde dit over de overname:

“We believe games have limitless potential, and that to do anything worthwhile in entertainment, we must bet big on our vision, on our studio, and on our incredible team of trusted creators who build unforgettable worlds that truly matter to people.

In Sony, we have found a partner who unconditionally supports us in all we are and who wants to accelerate our vision to create generation-spanning entertainment, all while preserving the creative independence that beats in Bungie’s heart. Like us, Sony believes that game worlds are only the beginning of what our IPs can become. Together, we share a dream of creating and fostering iconic franchises that unite friends around the world, families across generations, and fans across multiple platforms and entertainment mediums.

Today, Bungie begins our journey to become a global multi-media entertainment company.“