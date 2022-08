Liefhebbers van anime kunnen streamingservice Crunchyroll gebruiken om hun dagelijkse ‘fix’ te krijgen. Kijk je echter via de PlayStation 3, dan zal je binnenkort toch echt naar een ander platform over moeten schakelen.

Gebruikers melden dat Crunchyroll heeft laten weten dat hun app vanaf 29 augustus niet meer werkzaam en beschikbaar zal zijn op de PlayStation 3. De app zal wel gewoon te downloaden en werkzaam zijn op de Playstation 4 en 5.

Attention PS3 Players — On August 29, 2022, the Crunchyroll app will no longer be available on the PlayStation Store and existing users will no longer be able to use the app.