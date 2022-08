Gezien we de maand augustus zijn binnengestapt mogen we een update verwachten omtrent Xbox/PC Game Pass. Via Xbox Wire heeft Microsoft nu bekendgemaakt wat we in de eerste helft van deze maand mogen verwachten. Er zitten een paar mooie titels tussen, waarvan Ghost Recon: Wildlands al gelijk vanaf vandaag beschikbaar is.

Hieronder een overzicht van wat er de komende anderhalve week op stapel staat:

Vanaf 4 augustus

Shenzhen I/O (Pc)

Turbo Golf Racing (Cloud, console & pc)

Vanaf 9 augustus

Two Point Campus (Cloud, Console & pc)

Vanaf 11 augustus

Cooking Simulator (Cloud, console & pc)

Expeditions: Rome (Pc)

Offworld Trading Company (Pc)

Ook zijn er weer games die Xbox/PC Game Pass zullen verlaten. Het gaat om de volgende vijf titels die allemaal op 15 augustus uit het aanbod worden gehaald.

Boyfriend Dungeon (Cloud, console & pc)

Curse of the Dead Gods (Cloud, console & pc)

Library of Ruina (Cloud, console & pc)

Starmancer (Pc)

Train Sim World 2 (Cloud, console en pc)

Voor een Xbox Game Pass abonnement kun je hier terecht. Onze Belgische bezoekers klikken hier.