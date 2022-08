Capcom heeft zijn lijst met ‘Platinum Titels’ recent bijgewerkt. In deze lijst neemt Capcom al zijn games op die meer dan een miljoen keer over de toonbank zijn gegaan. Zoals te verwachten was doet de Resident Evil-franchise het heel erg goed en verkoopt de serie nog steeds consistent nieuwe exemplaren.

Resident Evil 7 verblijft nog steeds eenzaam aan de top als de best verkochte game in de serie, met meer dan 11 miljoen exemplaren. De nieuwste telg in de reeks, Resident Evil 8: Village, is inmiddels 6,4 miljoen keer verkocht, zo’n 60% van Resident Evil 7’s totaal. De aantallen van het achtste deel zullen waarschijnlijk nog drastisch oplopen zodra de nieuwe content wordt uitgebracht later dit jaar en in 2023.

Resident Evil Remake 3 staat momenteel op 5,4 miljoen verkochte exemplaren en heeft daarmee ook net iets meer dan de helft verkocht ten opzichte van de remake van Resident Evil 2. Die remake staat momenteel op 9,8 miljoen exemplaren volgens Capcoms lijst, maar ondertussen weten we al dat het spel de 10 miljoen heeft aangetikt.

In maart komt de remake van Resident Evil 4 uit, die naar alle waarschijnlijkheid de prestaties van zijn voorgangers tenminste zal evenaren. Zodra we daar meer over weten lees je dat natuurlijk terug op de website. Wat is jouw favoriete Resident Evil-game?