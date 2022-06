Tijdens hun showcase heeft Capcom aangekondigd dat ze hun nieuwste paradepaardje – Resident Evil 8: Village – in het najaar zullen uitbreiden met een zogenaamde ‘Winter’s Expansion’. Deze zal heel wat nieuwe content bevatten: kersverse missies en personages voor Mercenaries, een third-person modus voor de hoofdverhaallijn én een gloednieuwe verhaaluitbreiding die naar de naam ‘Shadows of Rose’ luistert.

Dat laatste ziet er uiteraard het interessantst uit, gezien de draad wordt opgenomen waar Resident Evil 8: Village hem liet vallen. Met andere woorden, Shadows of Rose speelt zich zestien jaar later af en jij kruipt – in third-person – in de huid van Ethans dochter, Rose. Het einde van Village hintte al naar de bijzondere krachten die dit personage zou bevatten en we gaan ervan uit dat de DLC hier dieper op zal ingaan.

Winter’s Expansion is verkrijgbaar vanaf 28 oktober, als DLC-pakket of als onderdeel van de Resident Evil 8: Village – Gold Edition. Noteer de datum alvast in jullie agenda, want tevens zal Capcom dan Re:Verse lanceren, de langverwachte multiplayer game die aanvankelijk gelijktijdig met Resident Evil 3 zou verschijnen.